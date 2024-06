De 38-jarige man uit Tunesië die eerder deze maand in Haarlem is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot moord op een Spaanse politicus, wordt ook verdacht van het voorbereiden van de liquidatie van een in Nederland verblijvende Iraanse activist en journalist. Dit meldt het Openbaar Ministerie in Noord-Holland.

Naast de Tunesiër is een medeverdachte, een 27-jarige man uit Colombia, opgepakt. Tijdens hun aanhouding op 6 juni waren ze volgens het OM in bezit van vuurwapens.