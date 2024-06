Verhalen van 15.500 Stolpersteine verzameld in een app

De verhalen achter 15.500 Stolpersteine in Nederland en België zijn vanaf woensdag in een app terug te vinden. De informatie over de gedenkstenen en de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voor wie ze zijn gelegd, is in een database verzameld. Via een plattegrond kunnen gebruikers lezen over verjaardagen, familieleden, deportatie en overlevenden.

Stolpersteine zijn gedenkstenen met een messing bovenlaag, in 1992 bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De gegraveerde stenen worden in de stoep of straat gelegd, doorgaans voor de laatste woning van een oorlogsslachtoffer. De eerste steen in Nederland werd in 2007 gelegd. Sindsdien komen er nog altijd door heel het land Stolpersteine bij waarvoor men moet buigen om de inscriptie te kunnen lezen, zo is het idee van de kunstenaar.

Zes ICT-studenten van de Fontys Hogeschool zorgden samen met Stichting 18 September dat de verhalen uit archieven, musea en bibliotheken in de app kwamen. Gebruikers kunnen zelf informatie en foto’s toevoegen, zodat “de database blijft groeien en de herdenkingsplaats levendig blijft”, is het idee van de stichting die jaarlijks de bevrijdingsdag van Eindhoven viert.