Vertrekkend kabinet met grote delegatie naar slavernijherdenking

Het demissionaire kabinet-Rutte IV stuurt maandag 1 juli – de laatste dag voordat kabinet-Schoof aantreedt – een flinke delegatie naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Op deze manier willen de bewindslieden het belang van de herdenking “onderstrepen”, zegt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

De uitnodiging van Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma is woensdag ingetrokken, omdat de PVV’er zich in het verleden kritisch heeft uitgelaten over de excuses voor dit verleden door de koning en premier Mark Rutte.

“De herdenking en de strijd voor erkenning op de lange termijn zijn te belangrijk om hierdoor beïnvloed te worden”, zegt Dijkgraaf hierover. De minister zal een toespraak houden bij de herdenking.

Rutte zal ook aanwezig zijn, evenals de vicepremiers Rob Jetten, Karien van Gennip en Carola Schouten. Ook de ministers Hanke Bruins Slot, Dilan Yeşilgöz, Kajsa Ollongren, Franc Weerwind en staatssecretaris Alexandra van Huffelen laten zich zien bij de plechtigheid.