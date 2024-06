Belgische premier De Croo gaat ‘mentor’ Rutte missen

De Belgische premier Alexander De Croo gaat Mark Rutte missen, zei hij voor de start van een bijeenkomst van de Europese liberale Renew-fractie. Voor Rutte is het donderdag de laatste bijeenkomst met Renew. De scheidend premier kreeg bij aankomst een grote bos bloemen van Valérie Hayer, de voorzitter van Renew.

Rutte heeft De Croo “echt op sleeptouw” genomen tijdens de eerste maanden van de Belg op het Europese toneel, herinnert De Croo zich. “Mark is wie hij is. Hij doet zich niet anders voor dan hij is. Iemand die heel ontwapenend kan zijn.”

Rutte slaagde er vaak in om “op moeilijke momenten tot een compromis te komen”, vervolgt De Croo. Ruttes politieke behendigheid is hem vaak van pas gekomen. “Anderzijds neemt hij zichzelf niet te serieus” en heeft Rutte een positieve instelling.

Het is ook een enorme snoepkont, vertelt De Croo lachend, iets dat ook in Nederland bekend is. “Als je een suikerdip had tijdens een Europese Raad moest je naar zijn kant van de tafel gaan. Daar lag altijd een stapel snoep die aan het einde van de Raad helemaal op was.”