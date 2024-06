Google kan teksten nu ook vertalen naar Limburgs en Papiaments

Mensen kunnen Google Translate nu ook gebruiken om teksten van en naar het Limburgs en het Papiaments te vertalen. Die zijn donderdag toegevoegd aan het vertaalplatform.

In totaal komen er donderdag 110 talen bij. Die hebben bij elkaar 614 miljoen sprekers. Onder de nieuwe talen zijn Kantonees uit het zuiden van China, het Manx van het Isle of Man, Punjabi uit Pakistan en Tamazight uit Noord-Afrika.

Voorzitter Yuri Michielsen van de Limburgse Academie spreekt in een verklaring via Google van een “belaankrieke en zier gewinsde stap” (een belangrijke en zeer gewenste stap). De Limburgse erfgoedgedeputeerde Jasper Kuntzelaers zegt dat hij “gruuëts” is, oftewel trots. “Eenvoudig kunnen vertalen van en naar het Limburgs via je smartphone of laptop, helpt iedereen maar zeker ook jongeren de taal te kunnen gebruiken en beleven.”

President Elsmarie Beukenboom van de Fundashon Akademia Papiamentu, de organisatie achter het Papiaments, zegt door te willen te gaan tot lesboeken van en naar die taal kunnen worden vertaald. Papiaments wordt gesproken op Aruba, Curaçao en Bonaire. De taal is in de tijd van de slavenhandel gevormd uit West-Afrikaanse talen en het Portugees.

Met de uitbreiding zijn er ongeveer tweehonderd talen beschikbaar op Google Translate. Nederlands en Fries stonden er al bij.