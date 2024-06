Kamer wil tien jaar na MH17 vlag halfstok op regeringsgebouwen

De hele Tweede Kamer wil dat op 17 juli de vlag op regeringsgebouwen halfstok komt te hangen, om daarmee te gedenken dat tien jaar geleden vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Daarbij kwamen 298 mensen om, onder wie 196 Nederlanders.

Ook in 2015, een jaar na de ramp, hingen in Nederland vlaggen bij regeringsgebouwen halfstok ter nagedachtenis aan de slachtoffers. In 2014 werd in de week na de ramp een dag van nationale rouw gehouden. Ook toen gold de zogeheten ‘vlaginstructie’ op overheidsgebouwen.

Verder vraagt de Kamer om iedereen die bij de bergingsmissie betrokken is geweest op “een passende manier te eren”. Het werk dat die mensen hebben geleverd was volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte “loodzwaar, maar ook zó belangrijk”.

Tijdens een debat eerder deze week zei demissionair buitenlandminister Hanke Bruins Slot dat niet zij er over gaat, maar de premier. Ze zei er bij aankomend premier Dick Schoof op aan te dringen de vlaginstructie uit te vaardigen.