Kamerlid Hertzberger: niet welkom bij congres over transzorg

Tweede Kamerlid Rosanne Hertzberger van Nieuw Sociaal Contract zegt dat ze donderdag niet welkom is bij een congres in Amsterdam over de zorg voor transgender personen. Ze wilde naar eigen zeggen langskomen om te luisteren.

Het congres wordt georganiseerd door het Amsterdams Centrum voor Familierecht. Dat is verbonden aan de Vrije Universiteit. De universiteit zegt dat de organisatoren contact hebben gehad met Hertzberger. De aanwezigen waren volgens de universiteit daarvoor uitgenodigd. Het is niet duidelijk of Hertzberger op de lijst met genodigden stond en of ze inderdaad niet mag komen.

Over het congres is veel ophef. Een van de sprekers is Hilary Cass. Zij leidde een commissie die onderzoek deed naar de Britse transgenderzorg. Het kritische rapport werd in april gepubliceerd. Cass concludeerde dat artsen te weinig bewijs hebben om vast te stellen of iemand transgender is, en dat er ook geen informatie is over de beste behandeling. Ze is onder meer kritisch over het gebruik van puberteitsremmers.

Enkele belangenorganisaties voor trans personen demonstreren donderdag bij de ingang van de VU. Zij vinden dat de universiteit “een breed platform zonder kritisch weerwoord” geeft aan “haatzaaiende anti-transgender organisaties”. De universiteit zegt dat deelnemers van het congres vrijuit met elkaar moeten kunnen praten om perspectieven met elkaar te delen.