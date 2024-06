Leider Europese liberalen bevestigt dat VVD in fractie blijft

De VVD wordt toch niet uit de Europese liberale fractie Renew gezet. Dat heeft fractieleider Valérie Hayer gezegd op een bijeenkomst voorafgaand aan de top van EU-regeringsleiders. Ook afzwaaiend premier Mark Rutte is daarbij.

Hayer dreigde eerder de VVD uit de Europese fractie te zetten, omdat die partij samenwerkt met de PVV. Nu zegt ze daarover dat dit “geen fijn afscheidscadeau zou zijn geweest voor Mark Rutte”. Rutte wordt in het najaar de nieuwe NAVO-chef en Hayer zegt dat de Renew-fractie “heel blij is met deze benoeming.”

Over de plaats van de VVD binnen Renew zegt Hayer nu dat ze enkel een discussie heeft gewild “over de nationale situatie van de VVD”. Die discussie is er geweest en heeft dus niet tot de verbanning van de VVD geleid.

Hayer streed begin dit jaar met VVD-kopman Malik Azmani om het voorzitterschap van de Renew-fractie. Azmani trok zich uiteindelijk terug, omdat sommige fractieleden in het Europees Parlement zich wel degelijk stoorden aan de samenwerking van de VVD met de PVV in Den Haag.

De liberalen waren lang de derde in grootte in het Europees Parlement, maar die invloedrijke positie is in het geding. De liberalen hebben bij de Europese verkiezingen van begin deze maand veel zetels verloren. Renew zal wel opnieuw deel uitmaken van de coalitie van middenpartijen waarop de nieuwe Europese Commissie gaat steunen.