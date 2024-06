Ook donderdag lokaal tropisch warm

In het Groningse Nieuw Beerta bereikte de temperatuur donderdagmiddag een tropische waarde van 30,2 graden. Daarmee is de tweede lokale tropische dag van het jaar een feit.

Er is sprake van een lokale tropische dag als het op minimaal één weerstation in Nederland 30 graden of meer wordt. Woensdag was dat voor het eerst dit jaar het geval in Eindhoven. Ook op het hoofdmeetstation in De Bilt steeg het kwik woensdag tot boven de 30 graden, waarmee het ook gelijk een officiële eerste tropische dag van het jaar was.

Het zit er waarschijnlijk niet in dat het donderdag ook in De Bilt tropisch warm wordt. Weeronline verwacht dat de maximumtemperatuur uitkomt op 28 graden. Wel is het donderdag mogelijk dat ook een ander meetstation de tropische grens bereikt.

Voorlopig is het wel de laatste lokale tropische dag: vanaf vrijdag wordt het een stuk minder warm, aldus Weeronline.