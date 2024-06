Politie mag fouilleren op terrein voor aanmeldcentrum Ter Apel

Het terrein voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie er preventief mensen mag fouilleren. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt dat de maatregel is genomen in nauwe samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie.

Volgens de gemeente is er bij het aanmeldcentrum en het azc “aanhoudend sprake van een onwenselijke situatie”. Zo verblijven er al lange tijd te veel mensen, is het er volgens de gemeente al geruime tijd onrustig en vinden zowel binnen als buiten het terrein geregeld incidenten plaats.

“Er is sprake van een forse toename van het aantal in beslag genomen slag- en steekwapens”, schrijft de gemeente. “Door de aanwezigheid van de wapens is er ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde binnen en buiten het opvangcentrum in Ter Apel.” De maatregel blijft voorlopig tot 1 oktober van kracht.

De Inspectie Justitie en Veiligheid sloeg deze maand alarm over de situatie bij Ter Apel omdat asielzoekers en medewerkers een “onacceptabel risico” zouden lopen slachtoffer te worden van geweldsincidenten. Westerwolde gaf toen aan zich al langer ernstige zorgen te maken om de veiligheid in het asielcentrum en in de omgeving.