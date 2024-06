Rutte noemt EU-contacten ‘ook een beetje een zelfhulpgroep’

Na ruim honderd EU-toppen zit het er voor scheidend premier Mark Rutte op. Donderdag en vrijdag is zijn laatste top, en hij kijkt er toch al met weemoed op terug. Rutte vindt het ieders taak om “in het belang van je eigen land, je het met iedereen goed kunt vinden”, zei Rutte voor de start van de EU-top. “Het is ook een beetje een zelfhulpgroep, waar je af en toe eens even bij elkaar kunt uitzuchten, verzuchten van ‘hoe is het nou bij jou'”, zei Rutte.

Met de Belgen heeft hij vaak lopen “verzuchten over de lange formaties. Dat maakt het bijzonder”. In België duren de kabinetsformaties vaak nog veel langer dan in Nederland. De meeste EU-leiders zijn ook leuk, omdat iedereen politicus is en allemaal zijn eigen nationale problemen heeft.”

Hij zal niet één regeringsleider speciaal missen. “Zeer dierbaar” vond hij het berichtje dat hij donderdagochtend van de Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel kreeg.

Donderdagochtend in de auto naar Brussel had Rutte uitgerekend dat hij als regeringsleider bij 84 EU-toppen aanwezig was geweest. Hij is veertien jaar premier geweest en rekende met een gemiddelde van zes toppen per jaar, maar het waren er nog meer. “Jeetje, nou, dat is wel wat.”

Op zo’n moment heeft hij een gevoel van weemoed, maar hij komt er ook nog niet echt aan toe om rustig terug te blikken. “Het lastige is wel dat ik natuurlijk in een soort Truman Show aan het afscheid nemen ben, met al die camera’s erbij”, zei hij met een verwijzing naar de film over een man die zonder het te weten in een als stad vermomde filmset leeft.

“Ik denk dat ik op heel veel van die punten, de laatste ministerraad, de laatste Europese Raad, de laatste vergaderingen op Algemene Zaken, het laatste Kamerdebat. “Ik denk dat die weemoed echt toeslaat op 2 juli na 1 uur, als ik in mijn eentje ga terugkijken.” Op 2 juli wordt het nieuwe kabinet beëdigd.