Ruttes laatste boodschap aan EU-leiders: hou de boel bij elkaar

Scheidend premier Mark Rutte gaat de andere EU-leiders op het hart drukken de Europese Unie niet te laten verdelen. “Houd de zaak goed bij elkaar”, wil hij ze als laatste boodschap meegeven op zijn allerlaatste EU-op. Dat is “het enige wat ik dan zal zeggen”.

Rutte neemt na veertien jaar en meer dan honderd EU-toppen in Brussel afscheid van zijn collega’s. Hij stelde zich als beginnend premier nog terughoudend en weinig compromis-bereid op, maar hij geldt inmiddels als oliemannetje en bruggenbouwer.

“De Europese Unie is cruciaal”, onderstreept Rutte bij aankomst op de top in Brussel. “Niet alleen voor onze banen, dus voor onze boterham, de markt en de munt, maar ook in deze instabiele wereld. Dat we deze sterke Europese Unie hebben, die ons ook daarmee ingebed houdt in een sterke structuur.”