Tweede Kamer betreurt dat Bosma niet bij slavernijherdenking is

De Tweede Kamer ‘betreurt’ dat haar voorzitter Martin Bosma maandag niet aanwezig is bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Een motie met deze strekking die JA21-leider Joost Eerdmans had ingediend, werd gesteund door PVV, VVD, NSC, BBB, SGP en ChristenUnie. Bosma gaat niet, omdat zijn komst op veel weerstand en onrust stuit door kwetsende uitspraken uit het verleden.

Bosma was eerder deze week in een gesprek met organisator Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) gezamenlijk overeengekomen dat zijn uitnodiging werd ingetrokkken. Veel mensen verzetten zich tegen zijn komst omdat hij in het verleden als PVV-Kamerlid bijvoorbeeld sprak over “slavernijgedram”. Enkele fracties en organisaties drongen aan op een gebaar of excuses van zijn kant, maar dat weigert Bosma.

Eerdmans wees erop dat de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer altijd bij de herdenking zijn. Hij vindt het “beschamend en schadelijk” voor de Tweede Kamer dat het instituut nu niet vertegenwoordigd is bij de herdenking. Het bestuur van de Tweede Kamer besloot geen vervanger te sturen. Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de senaat is er wel bij.

Een andere motie waarin Eerdmans het demissionaire kabinet oproept niet met een delegatie naar de herdenking te gaan, zolang de Kamervoorzitter niet welkom is, werd verworpen. Alleen PVV, SGP en FVD waren voor.

Er gaat juist een brede afvaardiging van tien kabinetsleden naar de plechtigheid. Naast premier Mark Rutte zijn dat de drie vicepremiers Rob Jetten, Karien van Gennip en Carola Schouten, de ministers Franc Weerwind (Rechtsbescherming), Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken), Dilan Yeşilgöz (Justitie) en Kajsa Ollongren (Defensie) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties). Ze leggen een krans. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) houdt een toespraak.