Van der Burg komt met regeling voor ongedocumenteerde Surinamers

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) komt met een eenmalige regeling voor de honderden Surinamers die al decennialang zonder de nodige papieren in Nederland wonen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer, die dinsdag met ruime meerderheid een motie aannam om ervoor te zorgen “dat deze groep niet langer ongedocumenteerd in Nederland door het leven gaat”.

Om in aanmerking te komen, moeten de ongedocumenteerden aan vier voorwaarden voldoen. Zo moeten ze voor 1975 Nederlander zijn geweest en dat Nederlanderschap zijn verloren toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd. De ongedocumenteerden moeten minimaal tien jaar in Nederland hebben gewoond, en er nu nog steeds wonen. Daarnaast moeten ze hun identiteit aantonen en mogen ze de afgelopen tien jaar niet zijn veroordeeld voor een misdrijf.

De regeling moet op 1 januari in werking treden. Wie ervoor in aanmerking wil komen, heeft vanaf dan een halfjaar om een aanvraag in te dienen.