Vergunning azc Budel verlengd tot uiterlijk 8 februari 2039

De gemeente Cranendonck heeft de vergunning voor het azc in Budel verlengd. Dat maakte de gemeente donderdag bekend.

De vergunning gaat vrijdag in en is geldig tot uiterlijk 8 februari 2039. Eigenlijk had de gemeente de tijd willen nemen met het verlengen van de vergunning door eerst een inspraakprocedure op te starten en de gemeenteraad erbij te betrekken. Maar de Raad van State bepaalde onlangs dat de gemeente vóór het aflopen van de huidige vergunning op 1 juli een besluit moet nemen.

De gemeente wilde de tijd hebben tot ergens in december, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) spande bij de rechtbank in Den Bosch een procedure aan om de gemeente te dwingen sneller te beslissen. Het COA won die procedure, maar de gemeente stapte naar de Raad van State, die uiteindelijk een deadline eind juni stelde.

Volgens de gemeente zijn er juridisch geen gronden om de vergunning te weigeren, ook al wil een groot deel van de inwoners van Cranendonck eigenlijk liever van het azc af. De dorpen Budel en Maarheeze klagen al jaren over ernstige overlast door met name veiligelanders, mensen uit voornamelijk Noord-Afrika die nagenoeg kansloos een asielprocedure doorlopen.

Los van deze procedure rond het verlengen van de vergunning hebben het COA en de gemeente onlangs een principeakkoord gesloten. Daarin gaat het maximale aantal opvangplekken in Budel met een derde omlaag van 1500 nu naar 960 eind 2027. Een kleiner azc betekent minder overlast, is de achterliggende gedachte.

In de nieuwe vergunning zijn ook de aantallen toegestane asielzoekers opgenomen en de samenstelling van de groep asielzoekers. Dit laatste om het risico op overlast te verkleinen. Het COA moet een plan opstellen om de veiligheid rond en in het azc te borgen.

Inwoners kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen deze beslissing. Maar de gemeente waarschuwt dat volgens de wet een omgevingsvergunning alleen verleend of geweigerd mag worden om ruimtelijke redenen, zoals verkeer, natuur en luchtkwaliteit. “Overlast speelt wel een rol, maar is niet bepalend”, aldus wethouder Karel Boonen.

Een omgevingsvergunning is nodig omdat het terrein van de voormalige Nassau-Dietzkazerne een militaire bestemming heeft. Afwijkend gebruik vraagt om zo’n vergunning.