Vermeend contact Taghi na afspraak OM: accepteer celstraf

De 47-jarige Boris P., die volgens het Openbaar Ministerie deel uitmaakt van de criminele organisatie van Ridouan Taghi, heeft afspraken met justitie gemaakt over onder meer een celstraf van zeven of acht jaar. Dat werd donderdag duidelijk in de rechtbank in Rotterdam, waar de inhoudelijke behandeling van P.’s zaak op het programma staat.

Het Openbaar Ministerie en P. zijn de celstraf en een geldboete van 200.000 euro samen overeengekomen. Onderdeel van de afspraak is ook dat er geen hoger beroep komt. De rechtbank moet hier nog een eindoordeel over geven.

Het OM en de verdediging kunnen samen tot procesafspraken komen om bijvoorbeeld de looptijd van een strafzaak flink te verkorten. P. vertelde de rechtbank dat hij tot deze beslissing is gekomen omdat het rust geeft voor hem en zijn gezin. “Ik ben een echte familieman, ik wil het ze zo makkelijk mogelijk maken. Het is beter voor ze als er een einddatum bekend is.”

Justitie heeft P. eerder een van de “cocaïnebaronnen” van Taghi genoemd. Hij zou met onder anderen een zoon en een neef van Taghi in de grootschalige internationale drugshandel zitten. Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, hij is door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De zaak loopt momenteel in hoger beroep.

De politie kwam P. op het spoor door onderschepte cryptoberichten op telefoons van SkyECC. Die berichten gingen over verschillende drugstransporten naar Nederland en België. P. woonde na zijn vertrek uit Nederland in Montenegro. Toen hij in mei 2022 een uitstapje maakte naar Servië werd hij daar op verzoek van het OM opgepakt.