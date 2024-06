Celstraf voor gevluchte zakenman wegens fraude

De naar Dubai gevluchte vastgoedmagnaat Roger Lips is vrijdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank acht grootschalige faillissementsfraude bewezen.

In 2013 stortte het imperium van de Brabantse vastgoedondernemer in, met een achtergebleven schuldenlast van 320 miljoen euro. De 60-jarige ondernemer vertrok begin 2014 naar Dubai nadat hij in het faillissement kort gegijzeld was geweest op last van de curatoren. Uiteindelijk werd aangifte gedaan van de verdwijning van 11 miljoen euro. Zo wist hij zijn luxe wagenpark met een waarde van 2 miljoen euro, bestaande uit onder meer Porsches, Mercedessen en een Ferrari, uit de boedel weg te sluizen.