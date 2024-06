Directe treinverbinding Zeeland met Brabantse steden en Zwolle

Zeeland krijgt met ingang van de dienstregeling 2026 een betere treinverbinding met de Noord-Brabantse steden. Bovendien trekt de NS de huidige verbinding tussen Vlissingen en Roosendaal door naar Zwolle.

Dat is de uitkomst van afspraken die de provincie Zeeland, NS, spoorbeheerder ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben gemaakt als onderdeel van een compensatiepakket voor het afblazen van de komst van een marinierskazerne naar Vlissingen.

Zeeland zette zich al langer in voor een directe verbinding met onder meer Breda, Tilburg en Den Bosch en verder. “We zijn enorm tevreden met deze directe verbinding. Wie nu tussen Zeeland en Brabant reist, moet altijd overstappen in Roosendaal en regelmatig bleek het lastig om die overstap te halen”, zegt gedeputeerde Harry van der Maas (openbaar vervoer). “Voor ons is de nieuwe rechtstreekse treinverbinding een grote verbetering voor de bereikbaarheid van Zeeland.”

President-directeur van NS Wouter Koolmees stelt dat het openbaar vervoer belangrijk is om Nederland op een duurzame manier bereikbaar te houden. “Daarom verbinden onze treinen steden, regio’s en provincies met elkaar.”

Vanuit Vlissingen rijden nu treinen naar Amsterdam (twee maal per uur) en Roosendaal (een maal per uur). De treinen naar Roosendaal rijden straks door naar Zwolle via de Brabantse steden.