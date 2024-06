Geert Wilders wilde Marnix van Rij als premier

staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij is tijdens de formatie tweemaal door Geert Wilders benaderd: de eerste keer om informateur te worden, de tweede keer ging het om het premierschap. Dat zegt de 63-jarige bewindsman in Trouw. Hoewel hij in het interview met deze krant de toenadering van de PVV-leider ‘zeer eervol” noemt, zag hij er toch vanaf.

Meteen nee zei de CDA’er overigens niet tegen het premierschap, vertelt hij. “Zo’n vraag krijg je niet iedere dag, misschien zelfs maar één keer in je leven. Maar soms komen er vragen op je bord die misschien een beetje onmogelijk zijn.”

Hij voelde zich bovendien “ongemakkelijk” om als informateur aan de slag te gaan voor een coalitie waar zijn partij geen onderdeel van uitmaakte, legt hij uit. “Moet ík nu als CDA’er de vorming van een dergelijk kabinet mogelijk maken?”, tekent Trouw op. Ook CDA-partijleider Henri Bontenbal maakte tijdens de formatie duidelijk dat hij niet zag zitten dat CDA’ers een kabinet onder aanvoering van de PVV mogelijk zouden maken.