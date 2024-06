Gemeente Zundert nieuwe eigenaar gronden Fort Oranje

Het hoogste bod op de veiling woensdag van de voormalige omstreden camping Fort Oranje is uitgebracht door de gemeente Zundert. Zundert staat daarom vanaf vrijdag ingeschreven in het kadaster als eigenaar van de gronden van Fort Oranje. Dat brengt de gemeente in een “optimale positie” om de regie te houden over het terrein. Dat meldt de gemeente.

Op de veiling, in opdracht van Zundert, bood de gemeente 6.450.000 euro. Door dat hoogste bod kan ze nu al haar mogelijkheden inzetten bij de selectie van een nieuwe eigenaar. Ook is uitgebreid onderzoek mogelijk naar eventuele strafbare feiten of overtredingen van een potentiële koper.

De veiling was openbaar en de gemeente voelde zich genoodzaakt mee te bieden. “Na jarenlange turbulente tijden en onzekere periodes, moesten wij wel het heft in eigen hand nemen om als overheid zelf te bepalen wie de eigenaar wordt. We zijn tevreden dat we nu de volledige regie hebben over de gronden. Met deze aankoop is een stap gezet richting een rustigere toekomst voor het terrein en de omgeving”, aldus burgemeester Joyce Vermue.

De camping was omstreden. Sinds bijna vijftien jaar legde de gemeente dwangsommen op vanwege brandgevaarlijke caravans en hennepkwekerijen. Ook zijn honderden incidenten geregistreerd rond diefstal, geweld, drugs en prostitutie. De gemeente Zundert besloot in 2017 beslag te leggen op de camping van de oud-eigenaren, vader en zoon Cees en Jan Engel, en het beheer over te nemen. Na de beslaglegging wilde Zundert de kosten van het onderhoud, naar schatting 5 miljoen euro, verhalen op de familie Engel, maar die weigerde te betalen. Daarop besloot de gemeente tot verkoop van Fort Oranje.

Na de zomer bekijkt de gemeente wat er kan en moet gebeuren. Eigenaren van kavels en omwonenden krijgen een dezer dagen een uitleg. Fort Oranje ligt in het Brabantse Rijsbergen, dat valt onder de gemeente Zundert.