Rotterdam wil nog eens 23 miljoen euro investeren in Boijmans

Het Rotterdams College wil nog eens 23 miljoen euro investeren in de verbouwing en renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Dat meldt wethouder Maarten Struijvenberg (grote projecten) namens de burgemeester en wethouders vrijdag tijdens een presentatie van de vernieuwde bouwplannen in het museum in Rotterdam. De gemeente zegde eerder al 223 miljoen euro toe, de nieuwe financiële injectie moet de incidentele lasten van het project dekken. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over het voorstel.