35 NAC-fans liepen brandwonden op bij huldiging

35 supporters van NAC hebben bij een huldiging begin juni brandwonden opgelopen. Zij hebben zich gemeld bij de EHBO, schrijft burgemeester Paul Depla in een brief aan de gemeenteraad van Breda. Volgens Depla zijn ondanks controle toch fakkels, rookpotten en vuurwerk meegesmokkeld en afgestoken in de menigte.

“Gevaarlijk, ondoordacht en achteloos gedrag van personen die menen dat dit sfeerverhogende elementen zijn. Maar daardoor andere bezoekers in gevaar brengen”, schrijft Depla.

Hij wijst er in de brief op dat het lastig was om te controleren op vuurwerk door het “vrije toegankelijke karakter” van het evenement. “Gegeven de risico’s die het vuurwerk heeft moeten we bij volgende huldigingen nadenken hoe we dit risico kunnen beperken.”

Op 2 juni volgden ruim 18.000 supporters van NAC bij het stadion de ontknoping van de play-offs tegen Excelsior. Ondanks een 4-1 nederlaag promoveerde de club uit Breda naar de Eredivisie, waarop een groot feest losbarstte waarbij ook de spelers feestelijk werden onthaald.