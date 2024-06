Hele dag geen treinen van en naar Amsterdam CS

In verband met werkzaamheden rijden er zaterdag de hele dag geen treinen van, naar en via Amsterdam Centraal. Volgens NS en ProRail is dat nog nooit eerder gebeurd. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd. Er rijden wel bussen en metro’s naar CS.

Zaterdag begint een volgende fase van de grootschalige renovatie van het station en kan er op geen enkel spoor een trein vertrekken. Verder zijn door de werkzaamheden sporen 14 en 15 een jaar lang niet beschikbaar voor treinen, en gaat een groot deel van de oostelijke reizigerstunnel aan de IJ-zijde van het station dicht.

Ook de rest van het weekend en maandag rijden er minder treinen. Zo rijdt er zondag een NS-stopbus tussen Amsterdam Muiderpoort en Weesp, en rijden er zondag en maandag “zeer beperkt” treinen tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk. Reizigers moeten extra overstappen of een deel van hun reis met de bus of metro voortzetten.