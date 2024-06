KNVB rekent op 15.000 Nederlandse fans in München

De KNVB verwacht dat 10.000 tot 15.000 supporters naar München komen voor de achtste finale van het Nederlands elftal tegen Roemenië op het EK. Minimaal 7000 fans hebben een kaartje voor het duel van dinsdag in de Allianz Arena. De drie groepsduels van Oranje op de Europese eindronde trokken ruim 40.000 Nederlandse supporters naar Hamburg, Leipzig en Berlijn.

De KNVB heeft geen kaartjes meer voor de achtste finale van het Nederlands elftal. Alle beschikbare tickets voor wedstrijden van Oranje tot en met de finale zijn toegewezen aan clubcardhouders. Als er extra tickets beschikbaar komen, gaan die naar clubcardhouders die zijn uitgeloot en op de wachtlijst staan. Op internet worden nog wel tickets voor de achtste finale tegen Roemenië aangeboden, vaak voor 350 euro en meer.

Supporters van het Nederlands elftal kunnen dinsdagmiddag terecht in een fanzone bij het Olympiapark. De KNVB onderzoekt nog of fans van Oranje voor de wedstrijd gezamenlijk naar de Allianz Arena kunnen lopen. De afstand vanaf het centrum van de stad naar het stadion is namelijk zo groot dat er op deze Europese eindronde nog geen fanmars in München is geweest.

Nederlandse fans maakten voor de drie groepsduels op het EK indruk met hun Oranjemars. Tienduizenden supporters liepen in Hamburg, Leipzig en Berlijn achter een oranje dubbeldekker zingend en dansend richting het stadion, waar de ploeg van bondscoach Ronald Koeman tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk speelde. Ze trokken zo de aandacht van veel media uit binnen- en buitenland.

In München is het zo’n twee uur wandelen vanaf het centrum van de stad naar de Allianz Arena. De KNVB bekijkt nu samen met de autoriteiten van München of er nog alternatieven zijn voor een Oranjemars. De wedstrijd tussen Nederland en Roemenië begint dinsdag om 18.00 uur.