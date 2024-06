Tweede TT-nacht ‘goed verlopen’, drie aanhoudingen

De tweede nacht van het TT Festival in Assen is goed verlopen, zegt een woordvoerster van de gemeente. Er waren 85.000 feestgangers op de been, evenveel als vorig jaar in de tweede TT-nacht. Ondanks de drukte was de sfeer goed en was er sprake van een geslaagde NightRide, zegt ze.

De NightRide is een rit door Assen waaraan ruim duizend motorrijders meedoen. Ze zijn aan het eind onthaald in het centrum van de Drentse hoofdstad.

Drie mensen zijn aangehouden: een man zonder identiteitsbewijs op zak die was betrokken bij een vechtpartij, een 30-jarige man uit Assen voor mishandeling en een 44-jarige vrouw uit Assen voor openbare dronkenschap. Zij weigerde weg te gaan uit een café, aldus een politiewoordvoerster.

Het TT Festival vindt jaarlijks plaats voorafgaand en tijdens de MotoGP die op het circuit van Assen wordt verreden. In het GP-weekend zijn er drie nachten met optredens van artiesten, een kermis, kraampjes en veel bier.