Afschaffing slavernij op verschillende plekken herdacht

Op verschillende plekken in Nederland is zondag de afschaffing van de slavernij herdacht. In onder meer Den Haag en Tilburg waren herdenkingen. Ook zijn er ’s avonds herdenkingen, bijvoorbeeld in Zwolle en Groningen.

Tijdens Keti Koti in Park Zypendaal in Arnhem bood de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch namens het stadsbestuur excuses aan voor het slavernijverleden van de stad. Verschillende gemeenten, waaronder Groningen, Delft en Haarlem, deden dat eerder ook al. Keti Koti (gebroken ketenen) is een van oorsprong Surinaamse feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij, op 1 juli.

In Rotterdam was er een bloemenceremonie ter nagedachtenis aan de tot slaaf gemaakten die de trans-Atlantische overtocht niet overleefden. Vervolgens was er een herdenking met toespraken van onder anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb.

In Zaandam was een herdenking bij de Anton de Kombrug. Een wethouder onthulde na de herdenking een Vrijheidsmonument ter herdenking van het slavernijverleden in het plantsoen aan de Ds. Martin Luther Kingweg, tussen de Anton de Kombrug en de Indigostraat. In Alkmaar is naast een herdenking ook onder meer tot ongeveer 20.00 uur muziek. Ook werd op verschillende plekken gratis het Surinaamse gerecht heri heri uitgedeeld, onder meer door het Utrechtse Museum Catharijneconvent.

Op de Dam in Amsterdam werden zondag alle vlaggen van het voormalige Nederlandse koninkrijk, Nederland, Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius, gehesen ter ere van het Herdenkingsjaar Nederlands Slavernijverleden, dat vorig jaar met de excuses van de koning werd geopend. Het is dit jaar 151 jaar geleden dat de slavernij onder Nederlands bewind definitief eindigde. De vlaggen hangen tot zonsondergang halfstok, en maandag hangen de vlaggen vanaf zonsopkomst ook halfstok.

Na de nationale herdenking maandag in Amsterdam worden ze in de top gehesen. De herdenking maandag is het in Amsterdamse Oosterpark. Een flinke delegatie van het demissionaire kabinet, onder wie premier Mark Rutte, is daar bij. Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma komt niet. Bosma was wel van plan te komen, maar zijn uitnodiging werd ingetrokken nadat onrust was ontstaan over uitspraken van hem uit het verleden. Zo sprak hij als PVV-Kamerlid over “slavernijgedram”.

In Amsterdam is maandag ook een Keti Koti Festival, waarmee het einde van de slavernij wordt gevierd. Ook in onder meer Almere, Utrecht en Eindhoven zijn dergelijke vieringen.