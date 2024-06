Colombiaanse rebellengroep legt wapens neer

De Colombiaanse rebellengroep Segunda Marquetalia heeft toegezegd de wapens neer te leggen en gevangenen vrij te laten. Dat hebben de organisatie, een afsplitsing van de guerrillabeweging FARC, en een overheidsonderhandelaar in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt.

Colombia wordt al decennia geteisterd door geweld tussen zijn veiligheidsdiensten en guerrilla’s, paramilitairen en drugsbendes. Het land sloot in 2016 een historisch vredesakkoord met de grote guerrillagroep FARC. Segunda Marquetalia wordt geleid door Iván Márquez, die in 2016 nog optrad als onderhandelaar voor de FARC en senator werd. Hij nam later de wapens weer op.

De Colombiaanse regering maakte in februari bekend in vredesoverleg te zijn met het ongeveer 1600 strijders tellende Segunda Marquetalia. Het is de derde guerrillabeweging waar de regering van president Gustavo Petro onderhandelingen mee aan is gegaan. Met ELN kwam het tot een al meermaals verlengd tijdelijk staakt-het-vuren, maar nog niet tot een vredesbestand. Rebellengroep EMC viel afgelopen april uit elkaar, waardoor de helft van de aangesloten strijders de besprekingen de rug toekeerden.