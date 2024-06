Treinverkeer Amsterdam Centraal volgens planning opgestart

Het treinverkeer rond Amsterdam Centraal is zondagochtend volgens planning weer opgestart, meldt een woordvoerder van de NS. Zaterdag was er de hele dag geen treinverkeer mogelijk van, naar en via Amsterdam Centraal door werkzaamheden. “Dat wat weer zou gaan rijden, rijdt”, zegt de NS-woordvoerder.

Wel wijst de woordvoerder erop dat er ook zondag nog beperkingen zijn rondom Amsterdam Centraal. De extra reistijd bedraagt tot een kwartier, volgens de NS. Zo rijden er geen treinen tussen Amsterdam Muiderpoort en Weesp, er wordt een stopbus ingezet. Ook rijden er zondag en maandag zeer beperkt treinen tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk. Dit betekent volgens ProRail extra overstappen en/of een deel van de reis met bus of metro doen. Internationale treinen stoppen zondag en maandag ook niet op Amsterdam Centraal.

Vanaf dinsdag tot en met volgende week zondag rijden er minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Hilversum/Almere en op andere trajecten zijn er wijzigingen in de dienstregeling en de sporen van vertrek en aankomst, meldde ProRail eerder al. Reizigers krijgen het advies voor vertrek goed de reisplanner te checken en rekening te houden met extra drukte.

Dat zaterdag de hele dag geen treinen van, naar en via Amsterdam Centraal reden, was volgens vervoerder NS en spoorbeheerder ProRail nog nooit eerder gebeurd. Zaterdag begon de volgende fase van de verbouwing van het station. Op Amsterdam Centraal was het zaterdag volgens de zegsvrouw heel rustig, op andere stations, zoals Zuid, Bijlmer Arena en Sloterdijk was het wel drukker.