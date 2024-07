Amsterdam waarschuwt Swift-bezoeker: kamperen op terrein mag niet

De gemeente Amsterdam waarschuwt bezoekers van de concerten van Taylor Swift deze week dat ze niet rond de Johan Cruijff ArenA mogen kamperen. De gemeente houdt er rekening mee dat mensen mogelijk voorafgaand aan hun concertbezoek in de openbare ruimte willen overnachten, om zo het beste plekje te krijgen.

De Amerikaanse popster Taylor Swift geeft op donderdag, vrijdag en zaterdag concerten in de Johan Cruijff ArenA. Per avond worden 55.000 bezoekers verwacht. Naast een verbod op kamperen, wijst de gemeente mensen er ook speciaal op dat het concert is uitverkocht en dat het geen zin heeft om zonder kaartje alsnog naar het stadion te komen. “Het dak van de ArenA is dicht. U hoort en ziet dus niks van Taylor Swift of het concert.” Ook is het vliegen met drones niet toegestaan. De politie houdt toezicht en kan boetes uitdelen voor wie zich niet aan de regels houdt.

Daarnaast treft Amsterdam maatregelen om de bezoekersstroom in goede banen te leiden. Zo zet de gemeente extra metro’s in en mensen worden “gefaseerd” de stations binnengelaten. Op tekstkarren op het concertterrein staan aanwijzingen voor bezoekers over de drukte en waar mensen de EHBO-dienst kunnen vinden. De verkeerslichten rond de ArenA kunnen op rood zodra het te druk wordt. Dit soort maatregelen zijn niet ongewoon tijdens een uitverkocht stadion, zegt een woordvoerster van de gemeente.