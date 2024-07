Ex-huisarts erkent fout aan OM in zaak over hulp bij zelfdoding

Een voormalige huisarts in Zuid-Holland heeft tegenover het Openbaar Ministerie toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt in een zaak over hulp bij zelfdoding. De huisarts schreef in juni 2022 zijn patiënt een anti-braakmiddel voor, terwijl hij volgens het OM wist dat die patiënt suïcidaal was en een zelfmoordmiddel (middel X) in huis had. De patiënt heeft zichzelf kort daarna met dat middel van het leven beroofd.

Het OM maakte maandag bekend dat uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat de arts zich schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding. Er was medisch gezien ook geen noodzaak het anti-braakmiddel voor te schrijven.

Het OM heeft besloten de man niet te vervolgen, maar de zaak voorwaardelijk te seponeren met een proeftijd van twee jaar. Dat houdt in dat als de arts binnen deze proeftijd opnieuw de fout ingaat, hij ook voor dit feit zal worden vervolgd. Volgens het OM zijn er bijzondere omstandigheden die tot dit besluit hebben geleid, waaronder de lange duur van het onderzoek. De man is bovendien geen huisarts meer en heeft het dodelijke zelfmoordmiddel niet zelf geleverd. “Daarnaast heeft de arts in een gesprek met de officier van justitie nadrukkelijk inzicht getoond en toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt en dat hij dit niet meer zal doen”, legt het OM in een persbericht uit.