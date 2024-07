Honderden mensen bij nationale herdenking slavernijverleden

Vele honderden mensen zijn afgekomen op de nationale herdenking van het slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark. Hier begon bij het monument rond 14.00 uur de jaarlijkse ceremonie. In het park hangen grote schermen, waarop de belangstellenden de bijeenkomst kunnen volgen.

Voorafgaand aan de herdenking was de Bigi Spikri, een kleurrijke en traditionele Surinaamse optocht. De deelnemers liepen van het stadhuis en liepen via het Waterlooplein naar het Oosterpark.

De ceremonie, die rechtstreeks is te zien bij de NOS op NPO 1, begon met een welkomstwoord door Milouska Meulens. Daarna bracht Marian Markelo een plengoffer, een spiritueel ritueel. De voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) houdt een toespraak, net als demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf en burgemeester Femke Halsema. Ook worden er kransen gelegd bij het monument ter nagedachtenis aan de mensen die hebben geleden onder de trans-Atlantische slavernij. Tussendoor is er muziek van Mara Le.

Naast Dijkgraaf zijn namens het kabinet Mark Rutte, ministers Franc Weerwind, Hanke Bruins Slot, Dilan Yeşilgöz, Kajsa Ollongren en staatssecretaris Alexandra van Huffelen aanwezig. Ook vicepremiers Rob Jetten, Karien van Gennip en Carola Schouten wonen de ceremonie bij. Het is de laatste dag waarop ze in functie zijn, aangezien het nieuwe kabinet dinsdag wordt geïnstalleerd. NSC-leider Pieter Omtzigt en GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans zijn ook aanwezig, evenals de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), Rabin Baldewsingh.

Aanvankelijk zou ook Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma komen, maar na commotie over zijn komst trok NiNsee de uitnodiging in. De organisatie was bang dat de aanwezigheid van Bosma een waardige herdenking in de weg zou staan. De onrust ontstond door eerdere uitlatingen van de PVV’er over het slavernijverleden.