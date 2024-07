Meisje loopt steekwond op bij huiselijke ruzie in Rosmalen

Een meisje heeft maandagochtend een steekwond opgelopen bij een huiselijke ruzie in Rosmalen (Noord-Brabant), meldt de politie. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een vrouw die bij de ruzie betrokken was moest gewond naar het ziekenhuis, maar zij heeft geen steekwond. Een man is aangehouden, hij moest ook naar het ziekenhuis. De politie kan nog niet zeggen wat de relatie tussen het drietal is.

Het steekincident gebeurde rond 06.00 uur in een huis aan de Wethouder-Van der Valkstraat. De politie doet onderzoek.