Vapen en online gokken populair onder middelbare scholieren

Vapen is onder scholieren populairder dan roken. Vorig jaar had 14,3 procent van de middelbare scholieren in de laatste maand een vape gebruikt. Het percentage scholieren dat een sigaret heeft gerookt lag op 8,5 procent. Dat blijkt uit de ScholierenMonitor 2023 van het Trimbos-instituut, een terugkerend onderzoek naar middelengebruik, digitaal gedrag en mentale gezondheid onder jongeren tussen de tien en zestien jaar.

Ook online gokken is bij jongeren in trek. Een op de vijftien middelbare scholieren zette vorig jaar online geld in, voornamelijk op sportweddenschappen. Vooral jongens doen aan online gokken. Ruim een op de tien jongens heeft in 2023 online gegokt, tegenover slechts 1,9 procent van de meisjes.

Het aantal scholieren dat lachgas gebruikt, is daarentegen gedaald. In 2023 heeft 2 procent van de scholieren in het laatste jaar lachgas gebruikt. In 2019 was dit nog 6,7 procent. Het gebruik van andere drugs bleef vergeleken met eerdere jaren onveranderd.