Week voor Prinsjesdag wordt er gestaakt in het ov

Vakbond FNV heeft nieuwe stakingen in het openbaar vervoer aangekondigd in de week voor Prinsjesdag. De acties zijn bedoeld om het kabinet aan te zetten om met een regeling te komen waarmee ov-werknemers eerder kunnen stoppen met zwaar werk.

De acties vinden plaats op 10, 11 en 12 september in het stads- en streekvervoer en bij de NS. Op de 10e is er een korte werkonderbreking in het stadsvervoer, de dag erna begint het NS-personeel pas om 08.00 uur en op de derde dag zijn er acties in het streekvervoer vanaf het begin van de dienst.

“Kennelijk vinden de dames en heren politici het normaal dat mensen met een zwaar beroep die Nederland 24/7 mobiel houden niet gezond de eindstreep halen. Zij worden sneller chronisch ziek, arbeidsongeschikt en gaan zelfs veel sneller dood dan werknemers zonder zwaar beroep. En de regering laat ze in de steek”, aldus bestuurder FNV Spoor Henri Janssen.

Volgens bestuurder FNV Stadsvervoer Eric Vermeulen beginnen de stakingen “mild”. Maar als de regering niet reageert, worden in oktober “stevigere” acties georganiseerd door het ov-personeel. Hoewel de sector zich bewust is van de overlast voor reizigers, rekent ze ook op hun begrip.