Asielminister Faber: ik zal ambtenaren hard nodig hebben

De dinsdag beëdigde minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) is onder de indruk van de kennis en inzet van de ambtenaren die op haar nieuwe ministerie komen te werken. “Ik zal ze ook hard nodig hebben om het hoofdlijnenakkoord uit te gaan voeren”, zei Faber nadat het ministerie aan haar was overgedragen.

“Ik heb er alle vertrouwen in en ik heb er heel veel zin in. Dat we samen een sterker Nederland kunnen maken”, zei Faber.

In het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat het kabinet toe wil naar “het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit”.

Het kabinet wil direct een tijdelijke asielcrisiswet invoeren met crisismaatregelen om de “acute asielinstroom en -opvangcrisis voor de komende tijd te bestrijden”, zo staat in het coalitieakkoord. Een belangrijk onderdeel daarvan is de intrekking van de spreidingswet, die onder Rutte IV was ingevoerd om de opvang van asielzoekers gelijkmatiger over het land te verdelen.