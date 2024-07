Betogers wachten nieuwe kabinet op bij Paleis Huis ten Bosch

Bij paleis Huis ten Bosch in Den Haag wachten dinsdagochtend rond de twintig demonstranten het nieuwe kabinet op, dat daar door koning Willem-Alexander wordt beëdigd. De betogers van Amnesty International staan bij de achteringang en hebben gele borden bij zich met de tekst ‘mensenrechten zijn niet onderhandelbaar’.

Rond 09.30 uur komt als eerste de nieuwe premier Dick Schoof aan. Daarna volgt een bus met de ministers en staatssecretarissen. Rond 11.00 uur staat de bekende bordesscène gepland met het nieuwe kabinet en de koning.

Amnesty wil met het protest een “signaal afgeven”, omdat de organisatie zich zorgen maakt over “de afwezigheid van mensenrechten in het hoofdlijnenakkoord”, zegt een woordvoerster. Ze hoopt dat er in het regeerakkoord meer aandacht voor komt, “daarom staan we hier”. “Er wordt heel veel gesproken over de rechtsstaat, maar intussen willen ze wel rechten schenden, bijvoorbeeld van vluchtelingen of het demonstratierecht inperken.”

De demonstranten staan in de regen, wat volgens hen een “symbool is voor deze dag”. Ze zijn van plan eerst de bewindslieden op te wachten aan de achterkant van het paleis. Daarna verplaatsen ze zich naar de hoofdingang, waar de bordesscène plaatsvindt.