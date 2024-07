Bom landgoed Marquette veilig ontploft in duinen Castricum

De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die twee weken geleden werd gevonden op landgoed Marquette in Heemskerk, is dinsdagmiddag veilig tot ontploffing gebracht in de duinen bij Castricum, meldt een woordvoerster van de gemeente. Het terrein van Marquette was tijdens een deel van de operatie niet toegankelijk voor publiek, hotelgasten of bewoners.

De Britse 1000-ponder, die werd ontdekt tijdens het treffen van voorbereidingen voor een nieuwe moestuin, werd dinsdagochtend ontdaan van de ontsteking en naar de duinen bij Castricum gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Daar werd de bom onder een grote laag zand tot ontploffing gebracht.

Uit voorzorg had de EOD een terp over de vindplaats van de bom heen gebouwd. Die zou de scherven tegenhouden indien de bom tijdens het onschadelijk maken toch zou ontploffen.

Het kasteel op het landgoed diende tijdens de oorlog als weerstation voor de Duitsers. Daardoor is het gebied rond Heemskerk veel gebombardeerd, aldus de gemeente. Eerder werden mogelijke resten van munitie en explosieven in de grond gevonden.