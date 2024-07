Enkele tientallen demonstranten XR blokkeren begin A12 Den Haag

Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren dinsdag rond het middaguur het begin van de A12 in Den Haag. Een ANP-verslaggever ter plaatse ziet dat auto’s over de breedte stilstaan op de snelweg. Enkele tientallen mensen zijn de tunnelbak ter hoogte van het Malieveld ingelopen. De politie was snel aanwezig.

Op de A12 roepen de activisten om “klimaatrechtvaardigheid”. Ze worden gesteund door mensen met vlaggen aan de randen van de tunnelbak, ook is er applaus. “We komen terug met nog veel meer”, klinkt het.

De actie is “een voorproefje” op de aangekondigde grotere blokkade aanstaande zaterdagmiddag en een reactie op “meerdere ministers” die eerder op de dag op het bordes stonden en “de klimaat- en ecologische crisis bagatelliseren of zelfs ontkennen”, aldus een woordvoerder van XR. Zaterdag organiseert de actiegroep een ‘protestival’ met onder meer sprekers en muziek op het Malieveld.

Eerder op dinsdag werd het nieuwe kabinet-Schoof beëdigd, met ministers en staatssecretarissen die de PVV, VVD, NSC en BBB vertegenwoordigen. Volgens XR zal de nieuwe regering verzaken in “zijn plicht tot bescherming” van het klimaat en daarmee een aantal wetten, regels en afspraken overtreden.