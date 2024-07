Huisdierenlijst blijft gelden, klagers doorverwezen naar minister

De lijst met dertig dieren die nog als huisdier mogen worden gehouden, blijft voorlopig van kracht. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schorst de regeling niet. Een groep mensen had geklaagd omdat sommige diersoorten niet op de lijst zijn opgenomen, maar zij moeten volgens de hoogste rechter daarvoor naar de minister.

De lijst van huisdieren en hobbydieren geldt sinds maandag. Op het overzicht staan onder meer de hond en de huiskat, maar ook dieren als de alpaca, de cavia en de waterbuffel. Zij mogen gehouden, verkocht en gefokt worden. De overheid had in 2015 een eerste versie gemaakt, met meer dieren, maar die werd geschrapt door het CBb. Daarop is de nieuwe, kortere lijst samengesteld.

De klagers hebben het over dieren die ook niet op de oude lijst stonden. Ze begonnen een spoedprocedure, maar volgens het CBb moeten zij bij de minister zijn. Op de bezwaren van de klagers gaat het college niet in. De hoogste rechter zegt wel maatregelen te hebben kunnen nemen voor de houders van dieren die wel op de oude lijst stonden, maar niet op de nieuwe lijst.