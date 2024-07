Maaltijdbezorgers voorzien grote drukte door Roemenië – Nederland

Maaltijdbezorgers verwachten dinsdagavond grote drukte wanneer het Nederlands elftal op het EK voetbal in Duitsland rond etenstijd speelt tegen Roemenië. Thuisbezorgd.nl voorziet dat er vooral voorafgaand aan de aftrap (18.00 uur) veel bestellingen binnenkomen.

“Zo zagen we vorige week in aanloop naar de wedstrijd, tussen 17.00 en 18.00 uur, een toename van 24 procent in orders vergeleken met een dinsdag een maand eerder.” De dag van Nederland – Oostenrijk is volgens Thuisbezorgd.nl het meest besteld van alle wedstrijden van Oranje in de groepsfase van het EK. Bezien over de hele dag was toen sprake van een toename van 15 procent.

Het bedrijf zegt in te spelen op de verwachte drukte door meer maaltijdbezorgers in te zetten. Het streven is om alles binnen het uur te bezorgen. “Het verschilt per regio wat de wachttijden zijn, maar over het algemeen lukt het om dit streven te behalen.”

Concurrent Uber Eats merkte ook dat Nederlandse voetbalfans massaal bestelden tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal. Voor de wedstrijden ging de voorkeur met name uit naar hamburgers, patat en snacks van fastfoodzaken.

Ook tijdens de wedstrijden was er volgens het bedrijf behoefte aan een vette hap. Uber Eats spreekt van een opvallende stijging in het aantal met snacks gevulde ‘voetbalbuckets’ die werden besteld. Pokébowls vonden eveneens gretig aftrek tijdens het voetbal, na de wedstrijden wonnen pizza’s aan populariteit.