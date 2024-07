Media buurlanden: Nederland begint aan politiek experiment

Het aantreden van het nieuwe kabinet trekt internationaal de aandacht. Media in buurlanden berichten volop over de ministersploeg van premier Dick Schoof en benoemen daarbij ook recente onrust over sommige bewindslieden.

Zakenkrant Financial Times spreekt over een “eclectische” regering. “Die staat onder leiding van een voormalige spionnenbaas en er is een minister van Landbouw die voor het eerst met het boerenleven in aanraking kwam in een realityprogramma op televisie”, schrijft de krant. De FT legt uit dat de regering gevormd kon worden nadat PVV-leider Geert Wilders had beloofd dat hij zelf geen premier zou worden.

Hoewel Wilders niet in het kabinet zit, wordt wel veelvuldig stilgestaan bij zijn machtspositie. “Nieuw Nederlands kabinet gevormd met populist Wilders als kingmaker”, kopt zakelijk persbureau Bloomberg. En persbureau Reuters: “Rechtse Nederlandse regering geïnstalleerd, maar Wilders werpt grote schaduw”.

“Nederland begint aan politiek experiment”, concludeert de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. De krant schrijft dat de nieuwe Nederlandse premier een partijloze topambtenaar is. Die moet nu een regering gaan aanvoeren die steun krijgt van partijen die het “hele politieke spectrum rechts van het midden” vertegenwoordigen.

De Britse krant The Guardian meldt dat er discussie is ontstaan over de geschiktheid van sommige ministers. Er wordt verwezen naar uitspraken die zij eerder hebben gedaan over de omvolkingstheorie, lockdownmaatregelen en ontwikkelingshulp. Het aantreden van het kabinet leidt daardoor tot “opgetrokken wenkbrauwen in Nederland”.

De Belgische omroep VRT benoemt de Nederlandse praktijk om kandidaat-ministers eerst te laten screenen door de veiligheidsdienst. Daardoor viel PVV’er Gidi Markuszower af. “In ons land wordt vreemd genoeg niet nagegaan of kandidaat-ministers en staatssecretarissen integer en betrouwbaar zijn. Ook niet als die kandidaten straks toegang krijgen tot gevoelige informatie”, schrijft de omroep.