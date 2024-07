Politie haalt demonstranten van A12 af

De politie heeft ruim anderhalf uur na de start van de blokkade op de A12 demonstranten van Extinction Rebellion van de snelweg gehaald. Zo’n dertig mensen zijn in een bus gezet, een aantal vertrok zelf. Nog maximaal zeven mensen zitten op de snelweg, ziet een ANP-verslaggever.

Een deel van de overgebleven actievoerders heeft de handen in een meegenomen olievat gestoken en zitten zo vast. Een vrouw zit bovenin een houten constructie die op de weg staat. De politie maakt de laatste actievoerders los. Twee betogers hadden hun armen in een buis aan elkaar vastgemaakt, zij zijn inmiddels afgevoerd. De betogers hadden ook fietsen meegenomen de snelweg op.

De politie was snel na de start van de snelwegblokkade aanwezig. Zo’n anderhalf uur kon de actie van de klimaatactivisten doorgaan, daarna greep de politie in. Volgens een XR-woordvoerder zijn de in de bus afgevoerde mensen weer vrijgelaten bij het voetbalstadion van ADO.

De demonstratie richt zich op “meerdere ministers” die eerder op de dag in het nieuwe kabinet-Schoof zijn beëdigd en “de klimaat- en ecologische crisis bagatelliseren of zelfs ontkennen”. Volgens XR zal de nieuwe regering verzaken in de “plicht tot bescherming” van het klimaat en daarmee een aantal wetten, regels en afspraken overtreden. XR eist een einde aan fossiele subsidies. Zaterdagmiddag volgt een “veel grotere blokkade” op de A12 en een ‘protestival’ op het Haagse Malieveld.