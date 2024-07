Zelensky feliciteert Schoof en bedankt Rutte

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Dick Schoof gefeliciteerd met zijn benoeming tot premier van Nederland. Hij zei in een bericht op X veel waardering te hebben voor de steun die Oekraïne de afgelopen jaren kreeg van Nederland, zowel op defensiegebied als bij het mobiliseren van internationale steun voor zijn land.

“Ik kijk ernaar uit om actief te blijven samenwerken om het Oekraïens-Nederlandse partnerschap te versterken”, aldus Zelensky. Die noemde ook het telefoongesprek dat hij dinsdag nog heeft gevoerd met zijn “vriend Mark Rutte”, waarin hij de Nederlander bedankte voor “alles wat hij, zijn regering en het Nederlandse volk hebben gedaan voor Oekraïne”.

Rutte en Zelensky hebben naar verwachting ook in de toekomst nog veelvuldig contact. De oud-premier is vanaf begin oktober de nieuwe topman van de NAVO. “Ik heb Rutte gefeliciteerd met zijn benoeming en we hebben de toekomstige samenwerking van Oekraïne met het bondgenootschap besproken”, aldus de president na het telefoongesprek.