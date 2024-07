Amper nog grote schermen te huur voor EK-wedstrijd Oranje

Voor de komende EK-wedstrijd tussen Nederland en Turkije zijn nog amper grote televisieschermen te vinden. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs verhuurbedrijven. Veel horecaondernemers, bedrijven en particulieren vissen achter het net als ze voor komende zaterdag nog een scherm willen huren.

“We krijgen heel veel aanvragen, de telefoon staat roodgloeiend”, zegt Bas Hobert, mede-eigenaar van grootbeeldscherm.nl uit Wierden. “Maar we moeten veel ‘nee’ verkopen.” Voordat het EK begon, was namelijk al een groot deel van de beeldschermen van het bedrijf gereserveerd. “Met name de horeca wil dat vooraf geregeld hebben.”

Bij Easy2Rent uit Veenendaal zagen ze hetzelfde: veel horecagelegenheden hadden voor het EK al van alles geregeld. “Ze hadden gereserveerd voor alle poulewedstrijden en willen dan bovenaan staan als Oranje een ronde verder komt”, vertelt medewerker Bert van der Werff. Nu Nederland in de kwartfinale staat, worden hun orders verlengd. “Dat betekent wel dat we anderen teleur moeten stellen.” Het bedrijf krijgt momenteel ook aanvragen van bijvoorbeeld particulieren, buurtverenigingen en voetbalclubs.

De verhuurbedrijven zien allemaal dat de vraag naar schermen verder stijgt naarmate Oranje verder komt in het toernooi. “Bij een EK of WK loopt het sowieso wel”, zegt Hessel Kortenbosch van Licht Geluid Huren uit Almere. “Maar zodra Oranje dichter bij de finale komt, willen nog meer mensen samen kijken in een café, of in een tuin. Nu gaat het helemaal los.” Dat herkennen ze bij Beamerhuren.nl uit Alblasserdam, waar ze worden “platgebeld” en er volgens eigenaar Chris de Jong nog enkele led- en beamerschermen over zijn.

Verschillende festivals en evenementen die voor komend weekend gepland staan, proberen ook op het laatste moment nog schermen te regelen voor hun bezoekers. Maar niet altijd met succes. Easy2Rent moest onlangs een festivalorganisator teleurstellen. “Ze belden of we met een vrachtwagen vol grote ledschermen konden komen, maar dat gaat nu natuurlijk niet meer lukken”, zegt Van der Werff. “We hebben alleen nog wat kleinere schermen over.”