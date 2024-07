DENK en PvdD zeggen op voorhand vertrouwen in hele kabinet op

DENK komt donderdag tijdens de afronding van het debat over de regeringsverklaring met een motie van wantrouwen tegen het gehele nieuwe kabinet, in de woorden van fractieleider Stephan van Baarle het eerste ooit “met extreemrechtse denkbeelden in de gelederen”. PvdD-voorvrouw Esther Ouwehand kondigde direct aan die te zullen steunen.

“Kijk ze nou zitten bij elkaar, de dansers met discriminatie”, schamperde Van Baarle richting vak K, de plek in de vergaderzaal waar de ministers en staatssecretarissen zitten. “Hoe in dit kabinet twintig jaar aan islamofobe en racistische PVV-uitspraken worden beloond met ministersposten is een schande.”

Dat de PVV-ministers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) na omstreden uitspraken beloofd hebben hun leven te beteren, maakt op Van Baarle geen indruk. “Ze dragen een masker”, zei hij. “Maar achter dat masker zit nog steeds een giftige ideologie.” Met hun aantreden is “moslimhaat gewoon geïnfiltreerd in de regering”.

Ouwehand noemde in haar bijdrage het rechtse kabinet-Schoof een “levensgevaarlijk politiek experiment” en sprak van “duistere tijden voor Nederland”. Zij richtte haar pijlen vooral op VVD en NSC. Die partijen maken volgens haar een kabinet mogelijk “dat de aanval op de rechtstaat die onder Rutte al begonnen is, naar een nieuw niveau trekt”.

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans kondigde eerder al een motie van wantrouwen aan, maar alleen tegen Faber en Klever. De SP liet al weten die te zullen steunen. Het kabinet, inclusief de twee PVV-bewindsvrouwen, zal evenwel kunnen rekenen op rugdekking van in ieder geval de vier coalitiepartijen.