Feestvierende Turkije-fans door het hele land de straat op

Fans van het Turkse elftal zijn op meerdere plekken in Nederland de straat op gegaan om de overwinning van Turkije te vieren. De Turken behaalden dinsdagavond ten koste van Oostenrijk een plek in de kwartfinale van het EK. Onder andere in de omgeving van de Vaillantlaan in de Haagse Schilderswijk zijn fans in groten getale aanwezig. De sfeer is volgens de gemeente feestelijk.

Ook in Apeldoorn vieren de fans feest. Waar eerder op de avond nog fans van Nederland de Oranjerotonde in de Gelderse stad vulden, staan er nu honderden Turkse fans, ziet een ANP-fotograaf. Ze hebben vlaggen bij zich en trommels en er wordt gezongen. Hier en daar gaat wat vuurwerk de lucht in. Politie is aanwezig, maar de sfeer is goed. Voordat de rotonde werd afgesloten voor verkeer, werd er door de uitzinnige voetbalsupporters ook flink getoeterd.

De feestende fans hebben zich ook verzameld in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Enschede en Amersfoort. De politie in Amersfoort kondigde eerder op dinsdag aan dat de rotonde De Stier deels afgesloten zou worden om te voorkomen dat automobilisten eindeloos claxonnerend rondjes kunnen rijden. Ook is er politie aanwezig. Zij noteren de kentekens van voertuigen die “gevaarlijk rijgedrag vertonen”. Deze bestuurders kunnen later een boete krijgen.