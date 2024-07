FVD-school in Almere twee jaar dicht, financiering is niet rond

De Renaissanceschool in Almere gaat twee jaar na de oprichting op initiatief van Forum voor Democratie de deuren sluiten. Dat bevestigt voorzitter van het schoolbestuur en oud-Kamerlid van de partij Ralf Dekker na berichtgeving van RTL. Door problemen met de financiering heeft het bestuur besloten om een pauze van twee jaar in te lassen.

Tot nu toe draait de school op private financiering van ouders en donateurs. Het is nog niet gelukt om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Rijk. Het bestuur heeft niet genoeg ouderverklaringen kunnen verzamelen die hiervoor nodig zijn, zegt Dekker.

Een andere meer tijdrovende procedure om aan rijksfinanciering te komen, is ook nog niet succesvol afgerond. Hierover is het bestuur nog in gesprek met de Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, zegt Dekker.

In de tussentijd maakt de school een “doorstart” in kleinere vorm, zegt Dekker. Daar doen zeven van de zeventien leerlingen aan mee volgens de oud-politicus. De rest wordt verdeeld over andere scholen. Dat betekent hoe dan ook een klap voor de Renaissanceschool, ook als die inderdaad na twee jaar weer opengaat. Over twee jaar zullen veel van deze leerlingen al van de basisschool zijn.

Bij de oprichting in augustus 2022 was het idee achter de Renaissanceschool om het onderwijs nieuw leven in te blazen zonder digitale hulpmiddelen. De nadruk moest komen te liggen op maatwerk en de pen. Voor zaken als klimaatverandering en “wokepropaganda” moest minder aandacht zijn. Het is ongebruikelijk dat een politieke partij een school opricht.