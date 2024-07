Jeugdpsychiater krijgt beroepsverbod om kinder- en dierenporno

Een jeugd- en kinderpsychiater mag zijn werk nooit meer uitoefenen. Hij heeft een algemeen beroepsverbod gekregen van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle. Hij had duizenden afbeeldingen met seksueel misbruik van kinderen en met dierenporno in bezit. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had om de straf gevraagd.

De man werkte sinds 1998 als psychiater en psychotherapeut. Van 2008 tot 2018 had hij zelf een praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2018 werd hij in een ander land opgepakt voor seksueel misbruik van een jongen. Het is niet bekend welk land dit was. Hij kreeg daar anderhalf jaar gevangenisstraf.

Na zijn arrestatie keken rechercheurs voor het onderzoek op zijn apparaten in Nederland. Daar vonden ze meer dan 61.000 foto’s en bijna 1300 video’s met kindermisbruik. Een deel ervan had hij zelf gemaakt. Ook had hij dierenporno. Hij kreeg in 2022 nog een jaar gevangenisstraf.

De psychiater “wist dat zijn handelen op geen enkele wijze toelaatbaar was en toch deed hij het”, stelde de inspectie. De tuchtrechters zijn het daarmee eens.

De man staat sinds 2020 al niet meer ingeschreven in het register voor artsen, dus hij werkt niet meer in de zorg. Het tuchtcollege heeft hem nu ook verboden om opnieuw ingeschreven te worden, om zeker te zijn dat hij echt nooit kan terugkeren in het beroep.