Landbouwminister snapt chaos rondom mestdebat ook niet helemaal

Ook de nieuwe landbouwminister Femke Wiersma begrijpt niet helemaal waarom er in de Tweede Kamer zo veel verwarring en chaos was rondom het geschrapte mestdebat. De Kamer zou woensdagavond over de dreigende mestcrisis debatteren met Wiersma, maar coalitiepartijen blokkeerden dat op het laatste moment. Tijdens het debat over de regeringsverklaring, dat tegelijkertijd gaande was, leidde de verwarring tot rumoer en chaos. BBB-leider Caroline van der Plas, die het debat wilde uitstellen, werd door de oppositie hard aangepakt.

Wiersma had begrepen dat zij de hele dag bij het debat over de regeringsverklaring in ‘vak K’ moest zijn, zegt ze na afloop. Maar haar collega’s Ruben Brekelmans (Defensie) en Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) lieten ook verstek gaan vanwege een debat over de NAVO. Oppositiepartijen vonden daarom dat ook Wiersma zonder moeite naar haar andere debat had gekund. Coalitiebronnen leggen uit dat het NAVO-debat niet op een ander moment kon, en het mestdebat wel: volgende week is een NAVO-raad, waarvoor de Kamer punten wil meegeven aan het kabinet.

De landbouwminister zegt zelf dat zij voorbereid was op het mestdebat. “Als het had plaatsgevonden, had ik daar gewoon aan deelgenomen.” Van der Plas zei eerder juist dat Wiersma pas net één dag ambtelijke ondersteuning heeft, en enkele drukke dagen achter de rug heeft. Mede daarom wilde zij niet dat het mestdebat nu al zou plaatsvinden.

Wiersma hekelt dat er nu “allemaal verwarring” en “ophef” is, “en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling”.

Achter de schermen probeerden oppositiepartijen meermaals om alsnog het mestdebat voor het zomerreces te houden. Donderdag is de laatste Kamerdag en pas op 2 september keert de Kamer terug. Partijen willen nog voordat het uitrijdseizoen afloopt weten hoe de minister een mestcrisis wil afwenden. Mest mag uiterlijk tot en met half september worden uitgereden.

De coalitiepartijen blokkeerden ook de andere pogingen. Een debat op maandag zou voor de coalitie acceptabel zijn geweest, maar dat wilde de oppositie niet: omdat de Kamer dan al met reces is, zou het erg moeilijk worden om te stemmen over voorstellen. Een coalitievoorstel om het debat op maandag te houden, is er niet gekomen.