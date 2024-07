Medewerkers universiteiten krijgen bijna 5 procent hoger loon

Medewerkers van universiteiten krijgen een loonsverhoging van bijna 5 procent en eenmalig 300 euro bruto. Dat hebben de onderwijsinstellingen afgesproken met de vakbonden in de nieuwe cao. Daarin staat ook dat elke universiteit een centraal meldpunt voor ongewenst gedrag krijgt.

De loonsverhoging gaat in stappen. In september dit jaar stijgt het salaris met 3,7 procent en in januari met 1 procent. De vakbonden zijn blij met de afspraken. “Na de ruime loonsverhoging in de huidige cao hebben we met deze salarisstijging de inflatie van de afgelopen jaren meer dan gecompenseerd. Werknemers in de lagere loonschalen gaan er nog eens extra op vooruit”, verklaart FNV-bestuurder Bernard Koekoek.

De vakbonden en de universiteiten maken zich zorgen over de plannen van het nieuwe kabinet. Die wil bezuinigen op hoger onderwijs. “Door de aangekondigde bezuinigingen van het nieuwe kabinet bevinden universiteiten zich in financieel onzekere tijden. Daarom kiezen we met de bonden voor verantwoorde loonstijging”, stelt Margot van der Starre van de Universiteit Utrecht, die namens de andere universiteiten onderhandelde.

In de cao is ook afgesproken dat mensen grensoverschrijdend gedrag gewoon kunnen melden; contractuele afspraken over geheimhouding verhinderen dat niet. Verder moet de werkdruk worden aangepakt.